Предприятия, выпускающие дезсредства, получат субсидии из бюджета

Предприятия Севастополя, которые производят средства индивидуальной защиты и дезинфицирующие средства, смогут рассчитывать на государственные субсидии. Об этом стало известно сегодня на заседании правительства города.

Из бюджета будет выделено 2,6 млн рублей. Размер субсидии не может превышать 300 тысяч рублей и 50% затрат предприятия. Помощь получат от 10 до 15 производств, которые сейчас работают по этому профилю.

Также в Севастополе расширили перечень особо пострадавших от пандемии отраслей. Теперь их 50: 38 – федеральных, 12 региональных. В список включены, в том числе, зоопарки и магазины промышленных товаров.

Источник: Вести.Севастополь