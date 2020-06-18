Предприниматели могут повторно подать документы на субсидии

Предприниматели, которые подавали заявку на субсидию от государства за апрель и получили отказ, могут отправить документы ещё раз. При условии, что причина устранена, им выплатят по 12 тысяч рублей. Многие уже получили деньги, остальные задаются вопросом :почему одни отрасли считаются пострадавшими, а другие похожие – нет?

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Евгения Полушко всегда мечтала работать на себя. Зарегистрировала ИП, закупила брендовую одежду и в марте начала торговать на рынке на 5-ом километре. Магазин еще не успел набрать обороты, как его пришлось закрыть — из-за пандемии. Евгения говорит: учитывая, что все деньги вложила в товар, субсидия от государства в размере 12 тысяч рублей оказалась кстати. За процессом прохождения заявки наблюдала через личный кабинет.

«На следующий день моя заявка все галочки были голубые, это говорит о том, что заявка прошла. всё и через день мне деньги упали на текущий счет, — рассказывает предприниматель Евгения Полушко, — порадовалась очень сильно, это ощутимая помощь, учитывая, что недавно перед открытием магазина у меня были очень большие затраты».

Получить субсидию от государства можно в несколько кликов мышки, рассказывают и показывают специалисты налоговой инспекции. На сайте налог.ру есть специальный раздел. На заполнение заявки уйдет всего несколько минут. Главное — не торопиться и верно ввести номер ИНН и банковские реквизиты. Ошибки в заполнении — самая частая, но не единственная причина отказа.

«Кроме того, на момент подачи заявления у предпринимателя или юридического лица может иметься задолженность в размере более трех тысяч рублей, что тоже является причиной для отказа в предоставлении субсидии, однако следует отметить, если задолженность оперативно будет погашена, и будет подано следующее заявление, оно будет рассмотрено без учета этого фактора», — пояснила заместитель начальника отдела по работе с налогоплательщиками УФНС России по Севастополю Юлия Капустина.

Все, кому было отказано в получении апрельской выплаты, в срок до 1 июля могут подать заявление повторно. При условии, что причина отказа устранена, предпринимателям перечислят деньги. Выплату за апрель уже получили более четырех тысяч человек.

На государственную субсидию могут рассчитывать более семи тысяч севастопольских предпринимателей — те, чья отрасль признана пострадавшей во время пандемии. В общероссийском списке сейчас 12 наименований. Но на деле людей, потерявших доход, куда больше. А бывает и так, что на одном рынке стоят продавцы с одинаковым товаром. Но одному положена денежная выплата, а второму нет.

Эльвира Зобнина в бизнесе 10 лет. Стоит по соседству с Евгенией и тоже продает одежду. Но ей денежная выплата не полагается. Код деятельности Эльвиры 47.8 — розничная торговля в нестационарных объектах и на рынках. Это общий большой раздел. У Евгении код 47.82, это более узкое направление, в формулировке добавляется: торговля текстилем, одеждой и обувью. Перейти на более подходящий им ОКВЭД предприниматели должны были еще несколько лет назад, но Эльвира говорит, что не знала об этом.

«Видимо да, но нас об этом никто не известил, мы ничего не знали. Знали о том, что можно писать заявление на субсидию. Но подав на эту субсидию, я получила отказ, — говорит предприниматель Эльвира Зобнина. — Мне не хватило одной цифры в основном виде деятельности, хотя поддеятельность подпадает под эти ОКВЭДы».

Руководство рынка на 5-ом километре утверждает, что всех предпринимателей предупреждали о важности и нужности цифрового перехода. Инициативная группа даже писала обращение в Законодательное собрание. Сейчас независимо от цифр ОКВЭДа всем арендаторам на рынке предложена помощь.

«За апрель месяц им денежные средства в кассу платить не надо. Так же сделали май и июнь 50% скидки. Помимо этого ещё, если предприниматели не выходили в мае и июне работать, то они должны приди в администрацию г. Севастополя — те люди категории 65+ должны написать заявление. Они не будут вносить денежные средства за этот период», — рассказал директор комплекса рынков «5-ый километр» Андрей Осипов.

Часовых дел мастер Игорь Володин аренду за свой павильон в апреле тоже не платил. 12 тысяч от государства получил всего через три дня после подачи заявления. Мужчина этой помощи рад, но удивлен, почему коллеги с похожей деятельностью в перечень пострадавших отраслей не попали.

«Это немножко странно — есть такие виды деятельности, изготовление ключей, которым официально отказано. Это основной вид деятельности, по которым они зарегистрированы. Граверам знаю отказали, у нас их не так много, но люди добиваются и получают», — заявил предприниматель Игорь Володин.

Расширить перечень пострадавших ОКВЭДов — миссия выполнимая, рассказывает руководитель местного отделения Опоры России. Общими усилиями уже удалось добавить восемь сфер.

«Я всем рекомендую на мое имя писать обращение письмо, именно с конкретикой обоснованной, что у них упала выручка. Привести пример по выпискам, по расчетным счетам, приложить их. За такой же период прошлого года сейчас она одна, упала на 90% от предыдущего года. Мы проводим аналитику опрос предпринимателей из той же отрасли, аккумулируем информацию, транслируем в региональное правительство и центральную организацию в Москве. Для чтобы эти меры поддержки получили как можно больше предпринимателей», — сообщил председатель регионального отделения общественной организации «Опора России» Илья Пестерников.

Россия поэтапно выходит из режима самоизоляции: открываются кафе, магазины, салоны красоты. Но помощь от государства всё еще можно получить — заявления на государственную субсидию за май в налоговой инспекции принимают до 1 июля.

Оксана Колесникова, Михаил Шурмель

Источник: Вести.Севастополь