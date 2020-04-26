Предприниматели Севастополя изготавливают для врачей детали противочумных костюмов

В Севастополе комплектующие для противочумных костюмов и медицинские маски начали печатать на 3-Д принтерах. Если у вас есть такой, вы тоже можете помочь. Как адаптировать технику для медицинских нужд?

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Горячим пластиком 3D-принтер “печатает” детали противочумных костюмов. В них медики работают в зоне заражения. Помочь тем, кто ежедневно борется за жизни, решил предприниматель Евгений Панин. Оборудование, на котором раньше печатал комплектующие для лифтовых механизмов, перевез домой, чтобы не нарушать режим самоизоляции.

«В данный момент требуется помощь медикам, и мы полностью перепрофилировали наше оборудование, – рассказал предприниматель Евгений Панин. – В течение недели мы сделаем больше изделий, чем придет с профильных сайтов».

В день производит 30 лицевых щитков и 100 заколок – такие делают ношение масок комфортнее. Тратит минимум полтора килограмма пластика. Материал отечественного производства биоразлагаемый и экологически чистый. Напечатать может и респиратор. Вместо фильтра – ватный спонж.

«Человек 2 часа отходил, аккуратно вынимает холдер, выкидывает спонжик и также вставляет новый, плюс маску саму обрабатывает спиртом, и она снова становится стерильной», – объясняет Евгений.

Часть проектов он перенял у коллег из Китая, есть и собственные разработки.

К работе в операционной решили приспособить маски для подводного плавания. Дыхательную трубку заменят переходником для фильтра от аппарата ИВЛ. Эту деталь и печатают на 3D-принтере. Такое устройство полностью герметично.

Свою первую партию – более двухсот устройств – Евгений передал врачам городской больницы №9. Здесь принимают пациентов с подозрением на коронавирус. Конечно, такие, неспециализированные средства защиты в ход пойдут только в крайнем случае. Но помощь – весомая, говорят врачи. Особенно оценили лицевые щитки.

«Они вторым слоем закрывают от попадания каких-либо биологических сред. Это удобно при операционном каком-то вмешательстве, оперативном вмешательстве, это удобно, если ты работаешь в реанимации, потому что там пациенты тоже не могут контролировать какие-то процессы, – говорит Елена Волкова, главный врач Севастопольской городской больницы №9. – И сам медработник спокойнее будет работать, понимая, что он в общем-то защищён».

А значит, сможет максимально качественно оказать необходимую помощь. Спрос на такие средства защиты растёт с каждым днем.

«Просят их передать инфекционная больница, первая городская больница и другие. Будем делать, печатать и передавать», – говорит Андрей Реуцкий, общественный представитель Агентства стратегических инициатив по г. Севастополю.

Печатать на 3D-принтерах защитные устройства для медиков – задумка Агентства стратегических инициатив. Его представители создали общественное движение “Мейкеры России против COVID-19”. На полуострове в него уже вступили 6 предпринимателей, подключился и технопарк Кванториум. Здесь запустили сразу 5 принтеров, чтобы печатать заколки для масок, Евгений Панин помогает их настраивать. А лицевые щитки делают по собственному методу: вырезают лазером из листов пластика и наносят гравировку: слова «Берегите себя».

«Самое важное для них послание это беречь себя, потому что если они себя не уберегут, то кто же нас убережёт, – считает Максим Виноградов, руководитель детского технопарка “Кванториум”. – Волонтеры движения «Мейкеры России против COVID-19» помогают материалом, но если нужно будет отладить массовый поток производства, то здесь, конечно, нужна помощь всех возможных сил и помощь волонтерам, которые собирают материалы, для того чтобы мы кроили».

Материалами призывают помочь всех неравнодушных горожан, а те, у кого есть свой 3D-принтер, могут помочь в изготовлении средств защиты. Для этого нужно вступить в чат в мессенджере Telegram и связаться с региональными координаторами.

Алёна Давыдова, Александр Соловьёв, Сергей Буторин

Источник: Вести.Севастополь