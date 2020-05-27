Предпринимателям Крыма предлагают кредиты под 0%

РНКБ вошёл в тройку банков страны по объёмам оказания помощи малому и среднему бизнесу, пострадавшему от последствий пандемии коронавируса.

Финансовое учреждение выдало уже почти три миллиарда рублей на реструктуризацию кредитов. В апреле-мае банк одобрил более 1200 заявок от предпринимателей. Это представители наиболее пострадавших отраслей, согласно, Федеральному закону и расширенным региональным спискам. Поступают и обращения от тех, кто не подпадает под эти критерии. Некоторым таким клиентам были предложены индивидуальные программы реструктуризации. Также банк продолжает работу по выдаче льготных кредитов на выплату заработной платы под 0%.

«Основные условия – это клиент попадает под отрасль, которые обозначены. Клиент является малым или средним предпринимателем. И клиент может получить до трёхмесячного МРОТ. Банк, по сути, проверяет только, что клиент попадает под данную отрасль, и мы смотрим, сколько у клиента работает людей. Для того, чтобы дать ему решение», – рассказал заместитель директора департамента, начальник управления корпоративного бизнеса РНКБ Сергей Билецкий.

«Зарплатные» кредиты только от одного банка уже получили около 250 предприятий Крыма, Севастополя и Краснодарского края на сумму более 300 миллионов рублей. Положительные решения приняты ещё в отношении 500 компаний и организаций. Помощь бизнесу на полуострове оказывают и другие финансовые организации. Так, ГЕНБАНК разработал собственную программу реструктуризации задолженности клиентов, пострадавших от коронавируса. И сейчас готовит ещё одну программу, в том числе, связанную с обязательствами предпринимателей перед другими банками. Она позволит увеличить срок займов и уменьшить размер ежемесячных платежей.

Источник: Вести.Севастополь