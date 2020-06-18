Представители туротрасли предлагают усовершенствовать тестирование на въезде в Севастополь

18 июня 2020     10
Представители туротрасли предлагают усовершенствовать тестирование на въезде в Севастополь

Члены «Союза гостеприимства» и объединения рестораторов Севастополя сегодня собрались за круглым столом. Они хотят передать правительству города список проблем, с которыми представители туристической отрасли столкнулись в первую неделю после возобновления работы.

По словам владельцев мини-отелей, номера сейчас заполнены лишь на 10-20%, и на июль забронировано пока тоже немного. Одна из трудностей, с которой столкнулись туристы – необходимость получения специальной справки об отсутствии у них коронавируса за пять дней до поездки. При том, что не во всех городах страны есть клиники, которые делают анализ на COVID-19.

«Я считаю, что эти справки, которые предписано людям за пять дней до поездки получать по месту своего проживания, они не дают нужного эффекта, потому что в дороге, в аэропорту, на железнодорожном вокзале, в вагоне они едут с разными людьми, вполне возможно получить заражение этим вирусом», – говорит представитель общественной организации Союз гостеприимства Ирина Корда.

Вместо таких справок «Союз гостеприимства» предлагает усовершенствовать практику проведения экспресс-тестов на COVID-19 при въезде в Севастополь. А вот рекомендации Роспотребнадзора проводить обработку поверхностей в гостиницах специальными дезрастворами раз в два часа участники круглого стола посчитали обязательными к исполнению.

Источник: Вести.Севастополь

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