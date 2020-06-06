Представительство СевГУ в Сирии откроется после окончания пандемии

6 июня 2020     15
Представительство СевГУ в Сирии откроется после окончания пандемии

Представительство Севастопольского государственного университета в Тартусе внесено в устав вуза как обособленное структурное подразделение.

Предполагается, что представительство будет проводить информационные кампании, оказывать содействие исследовательским проектам СевГУ на территории Сирии, а также заниматься языковой подготовкой сирийских студентов для приёма в севастопольский вуз, сообщает пресс-служба университета.

Ожидается, что обучение сирийцев в Севастополе начнётся уже в 2021 году.

 

Источник: Вести.Севастополь

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