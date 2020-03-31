Прекращено автобусное сообщение между Крымом и Краснодарским краем

31 марта 2020     20
Прекращено автобусное сообщение между Крымом и Краснодарским краем

С 1 апреля в Крыму вводятся новые – еще более жесткие меры, чтобы не допустить распространение коронавируса.

Так до 5 апреля отменяются все автобусные рейсы в Краснодарский край. Прекращено автобусное сообщение с Севастополем. Автовокзал в городе-герое закрыт до 14 апреля.

Внутри городов общественный транспорт будет ходить только утром и вечером, сообщает Крыминформ со ссылкой на министерство транспорта республики.

Автобусы будут начинать работу с 6 утра до 10 и возобновлять ее с 17 часов до 21:00.

А в периоды с 10.00 до 17.00 и с 21.00 до 23.59 – по фактическому пассажиропотоку с интервалом движения не более 40 минут.

Пригородные электрички пока работают в прежнем режиме. В аэропорту Симферополя отменяется больше половины рейсов в связи со снижением пассажиропотока.

 Служба информации «Вести – Севастополь»

Фото ic.pics.livejournal.com/maks_kutashev/

Источник: Вести.Севастополь

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