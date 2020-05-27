Пресечена деятельность нелегальных оружейных мастерских в Крыму и других регионах

ФСБ изъяла оружие у группы подпольных оружейников, в которую входили жители Крыма и ещё девяти регионов.

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В результате проведённых обысков, из незаконного оборота изъято порядка 200 единиц огнестрельного оружия. В том числе, пулемёты, пистолеты-пулемёты, винтовки, три гранатомёта, взрывчатые вещества, патроны и части оружия.

Закрыты 13 подпольных мастерских в разных субъектах, занимавшихся, переделкой гражданских образцов оружия в боевые. Мероприятия по выявлению фактов незаконного изготовления и продажи оружия продолжаются, сообщает пресс-служба УФСБ по Республике Крым.

Источник: Вести.Севастополь