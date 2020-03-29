При симптомах ОРВИ крымчан просят вызывать врача на дом

Не ходить в больницу самостоятельно, а вызывать врача на дом, даже если вам кажется, что у вас ОРВИ, а не коронавирус. С таким требованием (просьбой это уже вряд ли можно назвать) обратилась к жителям полуострова сегодня в ходе оперативного штаба министр труда и соцзащиты Республики Крым Елена Романовская.

Сейчас все медицинские учреждения работают в особом режиме: пациентов там не принимают. Если самочувствие у вас стремительно ухудшается, нужно вызывать скорую, при других признаках или осложнении других болезней – врача на дом.

Елена Романовская просит людей не пугаться и не удивляться, когда врач придет в защитном костюме и маске. Он не знает, что у вас, и только анализы сейчас могут помочь поставить точный диагноз.

Симптомы коронавирусной инфекции, по данным Роспотребнадзора, таковы: высокая температура тела, озноб, головная боль, слабость, заложенность носа, кашель, затрудненное дыхание, боли в мышцах, конъюнктивит. В некоторых случаях могут быть симптомы желудочно-кишечных расстройств: тошнота, рвота, диарея.

Как отличить симптомы коронавируса от гриппа или ОРВИ, можно прочитать здесь – в памятке ведомства.

Елена Романовская попросила беречь врачей: именно на их плечи сейчас ложится вся тяжесть пандемии. Потому они работают, чтобы мы оставались дома. Самый верный способ помочь себе и им – никуда не выходить до 5 апреля. По возможности, даже в магазин. Это не отпуск, это карантин, подчеркивает глава Крыма Сергей Аксенов.

Служба информации «Вести – Севастополь» Фото с сайта msk.kp.ru

Источник: Вести.Севастополь