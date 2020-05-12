При ухудшении эпидобстановки сотрудники Балаклавской ТЭС готовы к полной изоляции

На Крымском полуострове в связи с приостановкой некоторых предприятий и общественного транспорта снизилось потребление электроэнергии. Но даже в условиях режима самоизоляции все объекты энергетической отрасли должны работать и обеспечивать бесперебойную подачу тепла и света потребителям.

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В новых условиях станция работает с начала апреля. Изменения видно, как говорится, “с порога”. Утром на входе небольшая очередь сотрудников, все в масках и соблюдают социальную дистанцию. Кроме проверки документов, в обязательном порядке – дезинфекция рук и термометрический контроль. На проходной дежурят сотрудники Росгвардии и медицинские работники.

«Всем меряем температуру. За истекший месяц апрель у нас были случаи, когда возвращали людей обратно, люди уходили на больничный. 17 человек в общей сложности, все были с ОРВИ. К нашему счастью ни у кого не был поставлен диагноз коронавирус. Все успешно прошли лечение амбулаторно», – говорит директор Балаклавской ТЭС Пётр Екименко.

Меры безопасности – в соответствии с указами Президента и главы города, рекомендациями главного санитарного врача. Часть сотрудников, в основном административный персонал, отправлены на удалённый режим. Те, кто остался на рабочих местах, обеспечены средствами индивидуальной защиты. Стратегический запас масок и антисептиков – на пять дней вперёд. Обед – по расписанию и только в столовой.

Во всех служебных помещениях и кабинетах через каждые два часа проводится проветривание и санитарная обработка. На Балаклавской ТЭС создан свой оперативный штаб. Энергетики несут круглосуточное дежурство посменно. К нововведениям сотрудники уже привыкли и относятся с пониманием.

«Сразу, когда эта ситуация случилась, мы с людьми разговаривали, собирались. Это безопасность наших семей. Станция обеспечивает теплом и светом наши дома. Мы, выполняя свою работу, пока у нас есть эта работа, пока мы здоровы – кормим свои семьи. Поэтому здесь вопросов не возникает», – рассказывает главный инженер Балаклавской ТЭС Игорь Скосарь.

Балаклавская ТЭС – стратегический объект, работа не должна останавливаться ни при каких обстоятельствах. Поэтому на станции готовы даже к чрезвычайным ситуациям. В случае резкого ухудшения эпидемиологической обстановки в Севастополе, Балаклавская ТЭС готова перейти в режим полной изоляции. Бесперебойную работу станции может обеспечить бригада из 50 человек. Они максимально ограничат контакты с внешним миром и не будут покидать периметр. Через неделю их сменит новая бригада. На этот случай на станции подготовили спальные места для персонала. Сотрудники собрали “тревожные комплекты” с личными вещами. А в подземном убежище сформирован двухнедельный запас продовольствия. Конечно, на Балаклавской станции надеются, что обстановка стабилизируется и уходить в “автономное плавание” всё-таки не придётся.

Дмитрий Туркин, Александр Соловьёв

Источник: Вести.Севастополь