Прибывающих в Крым из других стран централизованно доставляют в обсерватор

С 27 апреля начались централизованные перевозки людей, которые возвращаются в Крым из стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией. Их сразу везут в обсерваторы, не позволяя заехать домой.

Автобусы в сопровождении полиции встречают людей в пунктах пропуска на российско-украинской границе, в аэропорту и на железнодорожном вокзале Симферополя, а также на Крымском мосту.

Все, кто сейчас возвращается домой из-за рубежа, ближайшие две недели проведут в евпаторийском обсерваторе. Указ главы республики о введении режима повышенной готовности дополнен таким пунктом, чтобы избежать возмущения и судебных исков со стороны прибывающих в Крым.

Деньги на перевозку граждан выделены из резервного фонда Республики Крым, сообщило министерство транспорта.

Источник: Вести.Севастополь