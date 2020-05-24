Причиной пожара на Большой Морской в Севастополе могла стать сауна на чердаке

24 мая 2020     11
Причиной пожара на Большой Морской в Севастополе могла стать сауна на чердаке

Возгорание в жилом доме на Большой Морской было потушено. Газ, свет и вода будут отключены в доме до 8 часов утра. Информацию об этом опубликовал на своей официальной странице в Instagram врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев.

Квартира в которой начался пожар находится на последнем этаже многоквартирного дома. По словам главы города, в перепланированной чердачной зоне находилась домашняя сауна и специалисты предполагают, что возгорание произошло именно в этой зоне.

Михаил Развожаев сообщил, что открытый огонь сотрудники МЧС потушили быстро. Но тщательный пролив перекрытий занял много времени. В доме сейчас залиты все квартиры до первого этажа. Специалисты управляющей компании проводят оценку нанесенного ущерба. Также обязательно будет проверена законность перепланировки, и соответственно применённых технических решений. Глава города пообещал, что на придомовой территории и на улице Большой Морской проведут уборку.

Источник: Вести.Севастополь

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