Продлен запрет на посещение лесов Крыма

До 12 мая в республике Крым продлили запрет на посещение лесов. Об этом сегодня сообщил министр сельского хозяйства Крыма Андрей Рюмшин.

Еще 30 марта из-за высокой пожарной опасности было решено закрыть леса сроком на 21 день. А 21 апреля запрет был снова продлен и снова на 21 календарный день, до 12 мая включительно.

Во время особого противопожарного режима запрещено въезжать в леса на автомобилях, разводить костры, сжигать мусор и сухую траву.

В правительстве республики рассчитывают, что в майские праздники люди не потянутся на природу, потому что продлен и режим самоизоляции.

Служба информации «Вести.Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь