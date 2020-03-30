Продуктовые ярмарки в Севастополе продолжают работать

30 марта 2020     20
Продуктовые ярмарки в Севастополе продолжают работать

Свой вклад в обеспечение продовольственной безопасности Севастополя сделали и белорусские производители. В городе вновь заработала ярмарка, на которой представлены продукты ведущих предприятий республики.

В условиях карантина особое внимание мерам предосторожности. У продавцов маски и перчатки, несколько раз в день обработка прилавков. Гарантируется и качество продукции. Те, кто приходит на ярмарку впервые – открывают для себя новые вкусы. Постоянные покупатели ещё отдают дань мастерству белорусских производителей.

«Я постоянно приходу к этим девочкам, покупаю у них продукцию белорусскую. Они уже приезжают к нам не в первый раз. Очень всем нравится, вкусная. Чувствуются те времена», – говорит покупатель Ирина Иванова.

Классические советские рецепты в сочетании с современными технологиями. Результат – особый вкус и аромат. 

«Мы привезли продукцию из разных городов Беларуси – это Минск, Брест, Борисов, Гродно. Широкий ассортимент полукопченой колбасы, вареной колбасы. Всё делается только из натурального мяса», – рассказывает продавец Елена Бондаренко.

Дефицита продуктов не будет, отмечают белорусские производители продуктов. Сосиски, сардельки, сало. Молочная продукция, которой особенно славится республика. Масло, в том числе и топленное, из натуральных сливок. Сыры – мягкие, полутвердые, твердые, плавленые и различные по степени жирности. Для севастопольцев подготовлен большой ассортимент. Кроме известных сортов есть и необычные.

«Сыр беловежский делается только на молочке и добавляются семена пажитника. Этот пажитник имеет вкус и запах, аромат грецкого ореха. Он вкусный, ароматный», – пояснила продавец Светлана Шаталова.

Не забыты и кондитерские изделия. Своеобразная «сладкая» карта Беларуси – для многих вкус знакомый с детства.

«Наша пастила – это мозорская пастила, которая изготовлена на агар-агаре с фруктовыми соками, наш мармелад, который тоже изготавливается на агар-агаре, зефир в ассортименте тоже изготавливается на агар-агаре, халва любых видов и наши знаменитые конфеты фабрики «Коммунарка», – рассказала продавец Ирина Филиппова.

На время карантина ярмарку на кинотеатре Москва, как и другие не закрывают. Сейчас она, как один из инструментов по регулированию цен. И будет работать до 10 апреля. 

Анастасия Репикова, Антон Терешкин, Олесь Быков

Источник: Вести.Севастополь

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