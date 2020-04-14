Проект очистных сооружений в Коктебеле одобрили со второго раза

Строительство канализационных очистных в Коктебеле – одно из первоочередных мероприятий. Оно будет осуществлено за счёт федеральной целевой программы. Проектом предусмотрена производственная мощность 5000 кубометров в сутки и протяжённость сетей свыше 24 километров, сообщает пресс-служба Крымского филиала Главгосэкспертизы.

Крымский филиал Главгосэкспертизы выдал положительное заключение по повторно представленной проектно-сметной документации на строительство очистных сооружений в посёлке Коктебель.

Проект очистных сооружений в Коктебеле одобрили со второго раза Крымский филиал Главгосэкспертизы выдал положительное заключение по повторно представленной проектно-сметной документации на строительство очистных сооружений в посёлке Коктебель. Строительство канализационных …



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