Проектами по преображению Инкермана займется Институт развития города СевГУ

Муниципальные власти Инкермана выступят заказчиками для разработки трех проектов, которые будут подготовлены студенческими командами.

Студенты Института развития города СевГУ с разных сторон оценят перспективы развития Инкермана, который входит в состав Севастополя, но при этом является отдельным малым городом со своей историей и экономикой.

Как рассказал директор Института развития города СевГУ Иван Кусов, три студенческие команды под руководством наставников будут работать параллельно в нескольких направлениях.

Так те, кто учатся по направлению «Государственное и муниципальное управление», разработают положение по стратегии социально-экономического развития Инкермана.

Студенты архитектурно-дизайнерского направления будут работать над «мастер-планом» — документом территориального планирования.

Студенты, обучающиеся на туристическом направлении, займутся территориальным маркетингом территорий, делая упор на туристическую и досуговую отрасли, а также достопримечательности Инкермана. Главная задача группы — придумать, как привлечь в город туристов.

Как отметил глава города Инкермана, член Совета при президенте Российской Федерации по местному самоуправлению Родион Демченко, городу важен свежий взгляд молодежи. Студенты будут изучать Инкерман и как туристическую зону, и как промышленную с оборонным заводом.

Источник: Вести.Севастополь