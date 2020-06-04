Проекты реконструкции всех инженерных сетей Евпатории придется переделывать

В Евпатории хотят разработать единый проект реконструкции всех внутригородских сетей: водоснабжения, канализации и ливневой канализации, сообщает Крыминформ.

Так еще в 2016 году в рамках ФЦП был создан проект реконструкции 30 км канализационной сети, но тогда проектировщик не учел необходимость замены и смежных сетей, кроме того, за 4 года существенно изменилась стоимость работ и материалов. Этот вопрос сегодня был поднят на совещании по проблемам строительной отрасли Крыма.

Как сообщил вице-премьер республики Евгений Кабанов, власти пришли к выводу, что все работы по модернизации сетей (а их шесть пучков) нужно выполнять в одновременном цикле.

«Договорились вчера с Сергеем Макаровичем Назаровым (заместителем министра экономразвития РФ – прим. ред.), что, скорее всего, нам придется эти проекты обнулять, сделать единый проект на реконструкцию всех внутригородских сетей Евпатории», – сказал Кабанов.

После замены инженерных сетей нужно будет провести капитальный ремонт улично-дорожной сети стоимостью почти 3 млрд рублей. Новая проектная документация должна быть готова к марту следующего года.

Источник: Вести.Севастополь