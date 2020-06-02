Проголосовать за поправки в Конституцию можно будет с 25 июня по 1 июля

В Севастополе будут работать 182 избирательных участка для голосования о внесении изменений в Конституцию России.

Выразить к ним своё отношение избиратели смогут в течение недели с 25 июня до 1 июля. Голосовать на дому смогут заболевшие и имеющие ограничения по здоровью люди, и те, кому по другим причинам трудно посетить участок.

«Многодетные матери или члены семьи многодетной, это граждане, ухаживающие за инвалидами, больными. Это просто скажем с малолетними детьми родители, находящиеся дома. Это люди, находящиеся на самоизоляции. То есть у них у всех будет возможность, приняв для себя решение голосовать, пригласить к себе избирательную комиссию», – председатель Севастопольской городской избирательной комиссии Сергей Даниленко.

Избиратели, зарегистрированные за пределами Севастополя, могут заранее выбрать удобный для голосования участок на портале Госуслуг, через МФЦ или территориальные отделения Избиркома. Чтобы уменьшить риск распространения коронавируса, на участок одновременно будут впускать не больше 12 человек. Голосующим выдадут маски и перчатки. Онлайн голосование, по словам Сергея Даниленко, в Севастополе не предусмотрено.

Источник: Вести.Севастополь