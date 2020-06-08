Программа празднования Дня России в Севастополе

8 июня 2020     9
Программа празднования Дня России в Севастополе

В этом году большинство патриотических акций, посвящённых Дню России, пройдёт онлайн.

В интернете в социальной сети ВКонтакте уже стартовал проект «Окна России». Каждый может раскрасить своё окно, используя триколор и символику страны и своего региона. Далее участники должны выложить фотографии своих окон в социальных сетях с хештегами #МолодежьСевастополя и #ОкнаРоссии. Несколько севастопольских организаций уже присоединились к акции.

«Также уже сейчас в ВКонтакте и Instagram проходит акция «Русские рифмы», все наши граждане Города-Героя Севастополя и молодежь читают стихи знаменитых поэтов, снимают и выкладывают. Участвовать может любой желающий», – рассказал заместитель начальника управления по делам молодёжи и спорта Севастополя Марина Слонченко.

А ещё всем жителям страны предлагают присоединиться к флешмобу «Мы Россия» и вместе спеть гимн страны 12 июня в 19:00. В этот день в магазинах и на автозаправочных станциях горожанам будут раздавать ленты-триколоры.

Источник: Вести.Севастополь

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