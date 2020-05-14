Прокуратура добивается сноса строений в водоохранной зоне Ай-Тодорки

Природоохранная прокуратура направила в Балаклавский районный суд иск для возвращения незаконно переданного в собственность земельного участка в водоохранной зоне реки Ай-Тодорка и сноса возведенных на нём строений.

Севастопольская межрайонная природоохранная прокуратура совместно со специалистами Севприроднадзора и департамента городского хозяйства проверила соблюдение законодательства об охране водных объектов, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Установлено, что водоохранной зоне незаконно возведено двухэтажное здание и подпорная стена, а земельный участок площадью 1,29 гектара был предан в собственность в 2002 году незаконно. В суд передано исковое заявление о признании отсутствующим права собственности и приведении земель в первоначальное состояние.

Источник: Вести.Севастополь