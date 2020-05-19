Прокуратура добивается возмещения 40 тыс. рублей, ставших предметом взятки

19 мая 2020     12
Прокуратура добивается возмещения 40 тыс

Прокуратура Балаклавского района Севастополя направила в суд 2 иска о взыскании с уже осужденных должностных лиц денег, полученных ими в качестве взяток.

Речь идет о 40 тысячах рублей, которые получили от водителей два инспектора дорожно-патрульной службы ГИБДД УМВД России по Севастополю за непривлечение их к административной ответственности.

Мужчин уже осудили и приговорили к лишению свободы на срок 4 года 1 месяц и 5 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, обоим инспекторам назначено дополнительное наказание – их лишили права в течение 5 лет занимать должности на государственной службе.

И теперь после вынесения обвинительного приговора прокуратура Балаклавского района направила в суд новые иски к виновным, чтобы они вернули в казну деньги, полученные в качестве незаконного вознаграждения.

Источник: Вести.Севастополь

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