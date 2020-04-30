Прокуратура Крыма возобновляет дело о массовом уничтожении местных жителей в годы ВОВ

30 апреля 2020     13
Прокуратура Крыма возобновляет дело о массовом уничтожении местных жителей в годы ВОВ

По поручению Генпрокуратуры, прокуратурой Республики Крым изучены архивные данные по фактам массового уничтожения советских граждан нацистами на территории Крыма и Севастополя.

Установлено, что при расследовании уголовного дела, возбуждённого 28 июля 1969 года УКГБ УССР по Крымской области, выполнен большой объём работы, допрошено около 200 свидетелей и обвиняемых, проведено свыше 100 осмотров и опознаний. Но уголовное дело было прекращено, а часть материалов передана ФРГ для привлечения виновных к ответственности.

Следствием были выявлены новые данные о преступлениях нацистов на территории Крыма, их участники и жертвы, сведения о которых не нашли отражения в итоговых документах. Так, за период оккупации городов Алушта, Евпатория, Симферополь и Белогорского района, здесь было зверски убито более 17 тысяч человек. Сожжено вместе с жителями греческое село Лаки в Бахчисарайском районе. На работы в Германию и Румынию угнано около трёх тысяч человек.

Для установления всех нацистских преступников и их пособников, увековечивания памяти и восстановления исторической справедливости прокуратура Крыма обратилась в Верховный суд республики для отмены постановления о прекращении данного уголовного дела.

Источник: Вести.Севастополь

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