Прокуратура Севастополя проверяет застройку у памятника защитникам 365-й батареи

Прокуратура Нахимовского района, по поручению Генпрокуратуры, проверяет соблюдение законодательства о защите памятников истории и культуры.
Проверка начата по данным, опубликованным в сети интернет, об индивидуальной жилой застройке на территории, где находится памятник защитникам 365-й зенитной батареи. Надзорный орган устанавливает обстоятельства использования участков по улице Ясеневой, в районе мемориала. По результатам будет дана правовая оценка и, в случае выявления нарушений, приняты меры прокурорского реагирования, сообщает пресс-служба ведомства.
Источник: Вести.Севастополь