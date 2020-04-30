Прокуратура Севастополя проверяет застройку у памятника защитникам 365-й батареи

Проверка начата по данным, опубликованным в сети интернет, об индивидуальной жилой застройке на территории, где находится памятник защитникам 365-й зенитной батареи. Надзорный орган устанавливает обстоятельства использования участков по улице Ясеневой, в районе мемориала. По результатам будет дана правовая оценка и, в случае выявления нарушений, приняты меры прокурорского реагирования, сообщает пресс-служба ведомства.

Прокуратура Нахимовского района, по поручению Генпрокуратуры, проверяет соблюдение законодательства о защите памятников истории и культуры.

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