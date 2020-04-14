Прокуратура требует от мошенницы возместить материальный ущерб ветерану ВОВ

14 апреля 2020     18
Прокуратура требует от мошенницы возместить материальный ущерб ветерану ВОВ

Более 520 тысяч рублей – такой ущерб своими действиями нанесла мошенница жительнице Севастополя 1927 года рождения, ветерану Великой Отечественной войны и инвалиду по зрению.

Сейчас злоумышленница уже находится в тюрьме, но материальный ущерб женщине она так и не возместила. Поскольку в силу возраста и состояния здоровья потерпевшая не могла самостоятельно защитить свои интересы в суде, иск о взыскании в ее пользу материального ущерба направил прокурор Нахимовского района.

Ветеран ВОВ стала жертвой обмана 2016 году. К ней под видом социального работника приходила женщина. Пользуясь тем, что участница войны плохо видит, она похищала из дома деньги и вещи. И в общей сложности причинила ущерб на 520 тысяч рублей.

Таких эпизодов в уголовном деле, которое возбудили на мошенницу, было 10: она приходила и к другим пенсионерам. Нахимовский районный суд Севастополя за мошенничество, кражу и грабеж приговорил ее к 6 годам лишения свободы в колонии общего режима и к последующему ограничению свободы на 1 год 6 месяцев.

А сейчас этот же суд будет рассматривать прокурорский иск к заключенной о возмещении материального ущерба, сообщила пресс-служба прокуратуры Севастополя.

Источник: Вести.Севастополь

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Прокуратура требует от мошенницы возместить материальный ущерб ветерану ВОВ
Прокуратура требует от мошенницы возместить материальный ущерб ветерану ВОВ

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