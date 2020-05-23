Прокуратура выявила, что у ЖСК «Остряково» нет законных оснований для строительства дома

21 мая 2020     29
Прокуратура выявила, что у ЖСК «Остряково» нет законных оснований для строительства дома

Законность возведения многоквартирного жилого дома № 9А по ул. Степаняна в Севастополе и привлечения денег граждан проверила прокуратура Гагаринского района.

Жилищно-строительный кооператив «Остряково» возводит дом с 2011 года. При этом после перехода Севастополя в правовое поле России ЖСК не направил в адрес Севгосстройнадзора извещение о начале строительных работ. А без этого будет невозможно получить разрешение на ввод объекта в эксплуатацию.

Также прокуроры установили, что работы идут на земельном участке, находящемся в государственной собственности и не предоставленном в аренду ЖСК «Остряково».

Прокуратура района внесла представление руководству кооператива об устранении выявленных нарушений.

Источник: Вести.Севастополь

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