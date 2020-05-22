Прокуратура выявила нарушения при строительстве жилого дома в Орловке

Прокуратура Нахимовского района Севастополя нашла ряд нарушений, допущенных при строительстве многоквартирного дома № 3А по Качинскому шоссе в с. Орловка.

Этот дом еще в 2013 году начал возводить жилищно-строительный кооператив «Орловский уезд». Информация о продаже квартир в строящемся доме размещена на сайте ЖСК, при этом, вопреки требованиям законодательства, застройщик не разместил в единой информационной системе жилищного строительства сведения о количестве членов ЖСК, разрешение на строительство, право на земельный участок, местоположение дома и его описание в соответствии с проектной документацией, а также предполагаемый срок ввода в эксплуатацию.

В прокуратуре считают, что допущенное нарушение не позволяет людям получить полную информацию о строящемся доме и препятствует государственному контролю со стороны департамента капитального строительства города.

Председателю ЖСК «Орловский уезд» прокуратура внесла представление.

Источник: Вести.Севастополь