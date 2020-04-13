Прокуратура выявила нарушения в аптеках Севастополя

Двум аптекам Севастополя внесены представления за отсутствие на полках минимального ассортимента лекарств, включённых в перечень жизненно необходимых.

Севастопольская прокуратура проверила во время специальных рейдов наличие жизненно необходимых лекарств в продаже и формирование цен в аптеках. Нарушения выявлены в Нахимовском районе.

«Проверки проведены совместно со специалистами Управления федеральной антимонопольной службы, главного управления потребительского рынка и лицензирования, управления по тарифам департамента городского хозяйства и территориального отдела Росздравнадзора. Установлено, что в Нахимовском районе Севастополя аптеками не обеспечено наличие в продаже минимального ассортимента лекарств, включенных в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов», – говорит старший помощник прокурора Севастополя по взаимодействию со СМИ Марина Кузьменко.

Прокуратура города напоминает о том, что розничная цена жизненно важных препаратов не должна превышать закупочную более, чем на 15%. Наценки на медицинские маски, перчатки и другие индивидуальные средства защиты Минпромторг России ограничил на три месяца.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь