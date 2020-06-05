Противолодочные корабли провели учение ПВО в Чёрном море

На кораблях привели в готовность средства ПВО, РЭБ и визуальной маскировки, классифицировали цели и выполнили условные пуски ракет ЗРК «Оса» и артиллерийские стрельбы.

По легенде учения, корабельная противолодочная ударная группа возвращалась в пункт базирования, когда посты противовоздушной обороны обнаружили самолёты условного противника, роль которых выполнили два СУ-30СМ, сообщает пресс-служба Черноморского флота.

Экипажи малых противолодочных кораблей «Ейск», «Касимов» и «Муромец» провели учение по противовоздушной обороне в Чёрном море.

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