Противолодочные корабли провели учение ПВО в Чёрном море

Экипажи малых противолодочных кораблей «Ейск», «Касимов» и «Муромец» провели учение по противовоздушной обороне в Чёрном море.
По легенде учения, корабельная противолодочная ударная группа возвращалась в пункт базирования, когда посты противовоздушной обороны обнаружили самолёты условного противника, роль которых выполнили два СУ-30СМ, сообщает пресс-служба Черноморского флота.
На кораблях привели в готовность средства ПВО, РЭБ и визуальной маскировки, классифицировали цели и выполнили условные пуски ракет ЗРК «Оса» и артиллерийские стрельбы.
Источник: Вести.Севастополь