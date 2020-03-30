Проверяющие изучили цены на севастопольских рынках

Наличие продуктов на ярмарках проверили сотрудники главного управления потребительского рынка и лицензирования Севастополя.

Рынки города перешли на семидневный режим работы. Дезинфекцию вместо понедельника, который раньше был выходным, пока будут проводить по ночам. На городских ярмарках на прошлой неделе был ажиотажный спрос на гречку, но за выходные он спал.

Мониторинг цен сотрудники профильного управления проводят ежедневно. Зафиксированы колебания стоимости некоторых товаров, но пока они в пределах допустимой нормы, подчёркивают представители городской власти.

Подорожал борщевой набор, но это связано с тем, что прошлогодние запасы урожая истощаются. В торговых сетях цены колеблются меньше, потому что там есть запасы продуктов.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь