Пушкин проверил, знают ли севастопольцы его стихи наизусть

5 июня 2020     12
Пушкин проверил, знают ли севастопольцы его стихи наизусть

Севастопольские актеры провели необычный эксперимент. В гриме и костюмах они пообщались с жителями города и узнали, насколько хорошо севастопольцы знакомы с творчеством Пушкина.

Пушкинский патруль выходит на улицы города. Перед прогулкой актеров тщательно гримируют: расчесывают бакенбарды и поднимают брови. Илья Спинов сравнивает себя с Росомахой Хью Джекмана, а Семён Сковородин думает, что без цилиндра входить в образ будет удобнее. Проверить, насколько хорошо дети и взрослые знают произведения Пушкина, решил актер театра юного зрителя. Лучше всего севастопольцы помнят начало поэмы «Руслан и Людмила». А с другими стихотворениями дела обстоят несколько сложнее.

Тем временем, заслуженный артист Крыма делает селфи с прохожими и посвящает им стихи. А между делом готовится к празднованию дня рождения.

«Вы придете на мой день рождения в Болдино? Я вас жду в Болдино!», — общается «Пушкин» с прохожими.

На проспекте Гагарина солнцу русской поэзии предсказывают будущее.

— В каком году я родился? — спрашивает поэт.

— В 37-ом. Умер. Убили! — отвечает прохожий.

— Как, меня? Я же вот живой перед вами стою!

— В 2037-ом!

— Это что, получается, я 237 лет проживу? Ну, неплохо!

Для театра им. Луначарского фигура Пушкина имеет особое значение. Премьера по его произведению совпала с началом режима самоизоляции.

«К сожалению, мы перенесли премьеру спектакля „Пиковая дама“. Все ждем, афиши висят, костюмы готовы, артисты тоже готовы», — рассказал Илья Спинов, заслуженный артист республики Крым.

Если зритель не может прийти в театр, театр придет к нему сам. Когда еще вот так получится посидеть и пофилософствовать о тайном смысле знаменитых строк?

В этом году исполняется 221 год со дня рождения великого поэта. Широко его отметить в городе не получится из-за запрета на проведение массовых мероприятий. В детском парке нашли оригинальный способ вспомнить любимые произведения.

В Севастополе есть свое Лукоморье. В этом году сотрудники экопарка к началу сезона отреставрировали все экспонаты. А еще в прошлом году здесь установили аудиоскамейки, сидя на которых можно послушать сказки Александра Сергеевича Пушкина.

Екатерина Копыткова, Виталий Козловский

Источник: Вести.Севастополь

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