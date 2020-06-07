Пушкинский день в Севастополе пройдет в онлайн-формате

Ко дню рождения Александра Пушкина культурный комплекс “Корабел” готовит творческий проект. Севастопольцам предлагают записать видео, где они читают произведения поэта.
Заявок поступило уже больше двадцати. Возрастных ограничений нет. Посмотреть работы участников и проголосовать за победителя можно будет на сайте дома культуры. Таким образом, организаторы предлагают отметить Пушкинский день в формате онлайн. Еще один проект – конкурс рисунков.
«Второй проект – это конкурс рисунков по произведениям Александра Сергеевича Пушкина. Дети читают произведения, представляют себе, что они читают и, конечно, переносят на бумагу, присылают нам», – рассказала Алла Фёдорова, заведующая отделом культурного комплекса “Корабел”.
Источник: Вести.Севастополь