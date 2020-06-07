Пушкинский день в Севастополе пройдет в онлайн-формате

«Второй проект – это конкурс рисунков по произведениям Александра Сергеевича Пушкина. Дети читают произведения, представляют себе, что они читают и, конечно, переносят на бумагу, присылают нам», – рассказала Алла Фёдорова, заведующая отделом культурного комплекса “Корабел”.

Заявок поступило уже больше двадцати. Возрастных ограничений нет. Посмотреть работы участников и проголосовать за победителя можно будет на сайте дома культуры. Таким образом, организаторы предлагают отметить Пушкинский день в формате онлайн. Еще один проект – конкурс рисунков.

Ко дню рождения Александра Пушкина культурный комплекс “Корабел” готовит творческий проект. Севастопольцам предлагают записать видео, где они читают произведения поэта.

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