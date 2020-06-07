Пушкинский день в Севастополе пройдет в онлайн-формате

5 июня 2020     53
Пушкинский день в Севастополе пройдет в онлайн-формате

Ко дню рождения Александра Пушкина культурный комплекс “Корабел” готовит творческий проект. Севастопольцам предлагают записать видео, где они читают произведения поэта.

Заявок поступило уже больше двадцати. Возрастных ограничений нет. Посмотреть работы участников и проголосовать за победителя можно будет на сайте дома культуры. Таким образом, организаторы предлагают отметить Пушкинский день в формате онлайн. Еще один проект – конкурс рисунков.

«Второй проект – это конкурс рисунков по произведениям Александра Сергеевича Пушкина. Дети читают произведения, представляют себе, что они читают и, конечно, переносят на бумагу, присылают нам», – рассказала Алла Фёдорова, заведующая отделом культурного комплекса “Корабел”.

Источник: Вести.Севастополь

Поделиться:

Сейчас читают:

Сына адвоката Скрыпника нашли связанным в подмосковной деревне
Сына адвоката Скрыпника нашли связанным в подмосковной деревне

Пропавший несовершеннолетний сын адвоката Константина Скрыпника найден в Подмосковье. Об этом в воскресенье, 7 июня, сообщает телеканал РЕН ТВ. Накануне …


В Республике Крым коронавирус зафиксирован у 14 человек
В Республике Крым коронавирус зафиксирован у 14 человек

За 6 июня на территории Республики Крым выявлено 14 новых случаев коронавируса, из них два – завозные. Девять заболевших обнаружены …


В Республике Крым за неделю погибли пять человек в ДТП
В Республике Крым за неделю погибли пять человек в ДТП

Пять человек погибли в авариях на крымских автодорогах.  Крымские спасатели привлекались к ликвидации дорожно-транспортных происшествий 11 раз за минувшую неделю. …


UFC не планирует делать заявлений по поводу протестов в США
UFC не планирует делать заявлений по поводу протестов в США

11:48 Президент UFC Дана Уайт заявил, что промоушен не планирует делать какие-либо заявления по поводу протестов в США. «В этот …


В ДНР в результате ЧП на шахте погиб один человек
В ДНР в результате ЧП на шахте погиб один человек

11:56 В самопровозглашённой Донецкой народной республике один человек погиб и один пострадал в результате несчастного случая на шахте в Макеевке. …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты