Путин подписал закон об упрощенном порядке выбора подрядчиков для Крыма и Севастополя

5 апреля 2020     6
Путин подписал закон об упрощенном порядке выбора подрядчиков для Крыма и Севастополя

До 31 декабря 2022 года в Республике Крым и г. Севастополе будет действовать упрощенный порядок выбора подрядчика. Закон об этом приняла Госдума, одобрил Совет Федерации, и накануне его подписал президент Путин.

Такой порядок может применяться при осуществлении закупок оборудования и техники, работ по выполнению инженерных изысканий, по архитектурно-строительному проектированию, строительству, реконструкции, капитальному и текущему ремонту, сносу объектов капитального строительства (включая автомобильные дороги), работ по сохранению объектов культурного наследия, а также работ по благоустройству территорий.

При этом расчеты по соответствующим контрактам подлежат казначейскому сопровождению, сообщает kremlin.ru.

О принятии этого важного для полуострова закона президента просили главы Севастополя и Крыма. Для того, чтобы найти подрядчика, теперь не нужно будет объявлять аукцион и отдавать объект компании, которая предложит наименьшую сумму, как это положено по 44 ФЗ. В Севастополе уже немало примеров срыва контрактов, когда компании выиграли тендер, а потом просто не потянули необходимый объем работ и ушли с объекта, бросив его. Так случилось с КОС “Южные”, реконструкцией Камышового шоссе и парка Победы, строительством нескольких больниц и школ. 

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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