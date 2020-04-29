Рабочие судоремонтного завода облагородили могилы членов экипажа бронепоезда «Железняков»

29 апреля 2020     8
Рабочие судоремонтного завода облагородили могилы членов экипажа бронепоезда «Железняков»

За 13-м судоремонтным заводом закреплено памятное место у Троицкого тоннеля – там, где погиб бронепоезд «Железняков». При въезде в тоннель по направлению в город находятся две могилы погибших в 1941 году членов экипажа. Накануне Дня Победы работники завода навели порядок в памятных местах и на братских воинских захоронениях, сообщил помощник директора ФГУП «13 СРЗ ЧФ» по связям с общественностью и СМИ Сергей Горбачев.

В одной из могил захоронены погибшие 29 декабря 1941 г. члены экипажа: командир артразведки лейтенант Борис Зорин, командир отделения пулеметчиков старшина Яков Беремцев, начальник продовольственного снабжения старшина Василий Затенацкий. Вторая могила – безымянная. Есть версия, что там лежат шесть краснофлотцев, попавших в плен и убитых немцами на станции Мекензиевы горы. В декабре 1941 года их тела были вывезены на бронепоезде и захоронены у тоннеля, который служил укрытием для состава. Бронепоезд был построен 4 ноября 1941 года на Севастопольском морском заводе, но не прослужил и года. Датой его гибели считают 28 июня 1942 года, когда в течение трех дней немецкая авиация расстреливала тоннель.

  

В эти апрельские дни работники хозяйственного отдела завода при взаимодействии с руководством Крымской железной дороги, соблюдая все санитарные требования, облагородили мемориальную доску у Троицкого тоннеля и обе могилы. За ними в течение года ухаживают железнодорожники. Тем не менее, помощь заводчан не была лишней.

 

А члены Молодежного совета завода вместе со специалистами хозотдела навели порядок у памятного знака героям сапёрного взвода 70-го гвардейского стрелкового полка 24-й гвардейской стрелковой Евпаторийской Краснознамённой дивизии. Они первыми на рассвете 9 мая 1944 года переправились через Северную бухту, захватили плацдарм и удержали его. Эти пять человек были удостоены звания Героев Советского Союза, причем четверо – посмертно. В живых остался только командир полка.

 

Памятный знак, находящийся в районе Троицкой бухты, был расчищен от зарослей кустарника и травы. Работники завода возложили к нему цветы.

по материалам Сергея Горбачева

Источник: Вести.Севастополь

Поделиться:

Сейчас читают:

Армянская полиция опровергла сообщение о линчевании двух убийц в больнице
Армянская полиция опровергла сообщение о линчевании двух убийц в больнице

Армянская полиция опровергла сообщение о том, что в городе Гавар толпа из 500 человек линчевала в больнице двух убийц, перерезав …


Главреда «Эха Москвы» обвинили в домогательствах
Главреда «Эха Москвы» обвинили в домогательствах

Бывший пресс-секретарь Алексея Навального Анна Ведута обвинила главного редактора радиостанции «Эхо Москвы» в домогательствах. Ее слова приводит «Русская служба Би-би-си». …


Полицейские открыли стрельбу по торговавшим сломанными аппаратами ИВЛ аферистам
Полицейские открыли стрельбу по торговавшим сломанными аппаратами ИВЛ аферистам

При задержании торговца неисправными аппаратами искусственной вентиляции легких в Подмосковье полицейским пришлось открыть стрельбу. Об этом в среду, 29 апреля, …


В Кремле прокомментировали сообщения о нехватке средств защиты для врачей
В Кремле прокомментировали сообщения о нехватке средств защиты для врачей

Из-за того, что в мире случилась пандемия коронавируса, все страны столкнулись с «абсолютно с идентичной проблемой» нехватки средств индивидуальной защиты …


Песков сообщил о работе регионов в авральном режиме из-за коронавируса
Песков сообщил о работе регионов в авральном режиме из-за коронавируса

Регионы России работают в авральном режиме из-за пандемии коронавируса. Об этом в среду, 29 апреля, сообщил пресс-секретарь президента страны Дмитрий …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты