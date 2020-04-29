Рабочие судоремонтного завода облагородили могилы членов экипажа бронепоезда «Железняков»

За 13-м судоремонтным заводом закреплено памятное место у Троицкого тоннеля – там, где погиб бронепоезд «Железняков». При въезде в тоннель по направлению в город находятся две могилы погибших в 1941 году членов экипажа. Накануне Дня Победы работники завода навели порядок в памятных местах и на братских воинских захоронениях, сообщил помощник директора ФГУП «13 СРЗ ЧФ» по связям с общественностью и СМИ Сергей Горбачев.

В одной из могил захоронены погибшие 29 декабря 1941 г. члены экипажа: командир артразведки лейтенант Борис Зорин, командир отделения пулеметчиков старшина Яков Беремцев, начальник продовольственного снабжения старшина Василий Затенацкий. Вторая могила – безымянная. Есть версия, что там лежат шесть краснофлотцев, попавших в плен и убитых немцами на станции Мекензиевы горы. В декабре 1941 года их тела были вывезены на бронепоезде и захоронены у тоннеля, который служил укрытием для состава. Бронепоезд был построен 4 ноября 1941 года на Севастопольском морском заводе, но не прослужил и года. Датой его гибели считают 28 июня 1942 года, когда в течение трех дней немецкая авиация расстреливала тоннель.

В эти апрельские дни работники хозяйственного отдела завода при взаимодействии с руководством Крымской железной дороги, соблюдая все санитарные требования, облагородили мемориальную доску у Троицкого тоннеля и обе могилы. За ними в течение года ухаживают железнодорожники. Тем не менее, помощь заводчан не была лишней.

А члены Молодежного совета завода вместе со специалистами хозотдела навели порядок у памятного знака героям сапёрного взвода 70-го гвардейского стрелкового полка 24-й гвардейской стрелковой Евпаторийской Краснознамённой дивизии. Они первыми на рассвете 9 мая 1944 года переправились через Северную бухту, захватили плацдарм и удержали его. Эти пять человек были удостоены звания Героев Советского Союза, причем четверо – посмертно. В живых остался только командир полка.

Памятный знак, находящийся в районе Троицкой бухты, был расчищен от зарослей кустарника и травы. Работники завода возложили к нему цветы.

по материалам Сергея Горбачева

Источник: Вести.Севастополь