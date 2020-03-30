Работающим пенсионерам выдадут спецпропуска для проезда в транспорте

В Севастополе сегодня с утра уже были случаи, когда перевозчики отказывались везти льготников, которым сделали исключение – это пенсионеры, вынужденные работать, несмотря на карантинные меры. ⠀

Вся информация до автотранспортных предприятий доведена, сообщил врио губернатора Севастополя. ⠀

«Платить за проезд вечером возвращающимся с работы льготникам не надо. Завтра – проезд только по спецпропускам для работающих пенсионеров. Понимаю, что все это раздражает. Но мы будем принимать все необходимые и непопулярные меры, чтобы не допустить массового распространения инфекции в Севастополе. Ещё раз призываю всех севастопольцев: оставайтесь дома! Не хотелось бы вводить дополнительные ограничения, но сейчас это зависит только от вас», – написал Михаил Развожаев на своей странице в Инстаграме.

В Севастополе с 1 апреля не будут ходить троллейбусы, а автобусы и пассажирские катера выйдут в рейс только утром до 10 часов и вечером с 16-ти. Закрывается автовокзал, и отменяются все междугородние перевозки. Билеты, купленные на даты с 1 апреля, можно вернуть в кассу.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Фото из группы ВКонтакте/Севастополь-столица мира

Источник: Вести.Севастополь