Работающим предприятиям направят комплекс мер по защите сотрудников

Предприятия, которые, несмотря на карантин, обязаны работать, при этом должны защитить своих сотрудников от коронавируса. Об этом говорили сегодня члены крымского оперативного штаба.
Премьер-министр Юрий Гоцанюк попросил руководителей всех крупных предприятий с непрерывным циклом работы создать у себя такие же оперативные штабы по противодействию вирусу и разработать комплекс мер защиты в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора.
1) Необходимо в начале рабочего дня проверять температуру всех работников. Если у кого-то она будет повышенная, отправить человека в медучреждение, но только не на общественном транспорте.
2) Проводить дезинфекцию всех поверхностей предметов, с которыми работают люди.
3) Работники должны регулярно обрабатывать кожные покровы антисептиком.
4) Руководство должно обеспечить коллектив средствами индивидуальной защиты: масками, перчатками и т.д.
5) Не допускать скопления и кучности людей в помещениях предприятия. Люди должны находиться друг от друга на дистанции в 2 метра. Уже доказано, что на этом расстоянии коронавирус не передается воздушно-капельным путем.
6) Если людей доставляют на работу служебные автобусы, то в салоне также нужно обеспечить дистанцию. При необходимости сделать несколько рейсов.
7) Перевести на удаленную работу тех, кто может работать дистанционно.
Те же меры должны принять все предприятия и организации, которые не подпадают под указ президента России о карантинных мерах.
“Если эти мероприятия будут выполнены, это залог здоровья вашего коллектива!” – обратился к работодателям Юрий Гоцанюк.
“Каждый директор такого предприятия должен быть ознакомлен с приказом Роспотребнадзора, чтобы никто потом не плакался, не рассказывал, почему там штрафы выписали или приняли меры об остановке деятельности. Незнание законов не освобождает от ответственности”, – подытожил глава республики Сергей Аксенов.
Источник: Вести.Севастополь