Работникам ООО «Крымэнергомонтаж» частично выплатили долг по зарплате

Пока работникам предприятия выплачена лишь часть задолженности в 3,8 млн рублей. Это произошло после того, как прокуратура Гагаринского района внесла представление директору ООО «Крымэнергомонтаж» и предъявила в суд заявления о выдаче судебных приказов о взыскании в пользу работников начисленной, но невыплаченной зарплаты, и возбуждения на директора фирмы уголовного дела.

На директора предприятия также возбуждены административные дела за нарушение трудового законодательства и непредоставление первичных статистических данных.

С ноября 2019 года по май 2020-го 101 работнику фирмы полностью не выплачивали зарплату свыше двух месяцев, в результате чего перед гражданами образовалась задолженность на общую сумму почти в 13 миллионов рублей.

Также выяснилось, что инспекция труда города не вела надзор за соблюдением трудовых прав работников, и начальник инспекции также получил представление от прокурора и был привлечен к дисциплинарной ответственности.

Полное погашение задолженности по заработной плате в ООО «Крымэнергомонтаж» сейчас находится на контроле прокурора Севастополя.

Источник: Вести.Севастополь