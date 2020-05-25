Работникам «Севэлектроавтотранса» выплатили долги по зарплате за апрель

Сегодня на аппаратном совещании в правительстве города врио губернатора доложили, что работникам автотранспортного предприятия, работавшим ранее на междугородних перевозках, в начале этой недели полностью выплатят долг по зарплате. В общей сложности 12 млн рублей – на зарплату и 37 млн – на страховые взносы. Михаил Развожаев поручил в будущем не допускать таких ситуаций.
«Для меня это какая-то новелла: невыплата зарплаты, тем более на госпредприятии», -удивился глава города.
Источник: Вести.Севастополь