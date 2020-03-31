Работы по дезинфекции подъездов не отразятся в квитанциях за ЖКУ

Все управляющие компании Севастополя проводят дезинфекцию своих территорий. Особое внимание – подъездам. Коммунальщики обрабатывают дверные ручки, перила, а также в обязательном порядке все детские площадки.

Утренняя планерка в Балаклавской управляющей компании. Большинство сотрудников – бухгалтеры и юристы – трудятся из дома. Тех, кто остался, берегут. Составили новый режим работы для дворников, отменили плановый ремонт сетей для слесарей. Сейчас на предприятии их 12 человек.

«Если авария несерьезная, вернее авария – не авария: пожалуйста перенесите мне трубы, поменяйте счетчик, исключайте такие выезды. Только где потекло, забилось, переливает- берегите людей!» – дает указания генеральный директор ООО “Управляющая компания Балаклавского района” Сергей Глебов.

Рабочий день дворников теперь начинается в 5 утра. К 9-ти все придомовые территории и контейнерные площадки Балаклавской управляющей компании должны быть чистыми. Трудятся здесь женщины, большинство предпенсионного возраста. А они в группе риска. Потому и решено перенести время работы и максимально сократить их контакты с людьми. Работают сейчас все.

«На сегодняшний день все 36. Все участвуют, все участки убирают – абсолютно все, слава богу на сегодня потерь у нас нет», – говорит Алла Фулга, мастер УК.

И даже наоборот, сотрудников в управляющей компании стало больше. Дополнительно набрали 10 человек. Они занимаются дезинфекцией жилых домов.

«Обрабатываем хлором. На 7 литров воды одна таблетка. Хватает на 1 подъезд 7 литров», – объясняет сотрудник УК Иван Карпенко.

Жильцы домов встречают коммунальщиков с любопытством и благодарностью. Говорят, в их доме дезинфекцию проводили на прошлой неделе и вот пришли опять. Первое время люди волновались, за чей счёт будут выполнены эти работы?

«Прошла информация, что дезинфекция будет включена в платежки. Сейчас был управляющий компании, разговаривали с ним. Он сказал, что нет – дезинфекция проводится бесплатно для жильцов», – рассказала жительница дома № 11 по ул. Башенной Елена Андреинкова.

Для бесперебойной работы управляющей компании в неделю нужно 2,5 тонны этого раствора. В ведении не только Балаклава, но и Тыловое, Орлиное, Первомайка.

В Управляющей компании Балаклавского района 283 дома, это почти 600 подъездов. Специальным дезинфицирующим раствором протирают ручки дверей, перила, детские площадки. Таким образом примерно за неделю они планируют очистить всю свою территорию.

Каждый сантиметр труб и перекладин коммунальщики обильно поливают раствором. За их работой – из окна – внимательно следит Нина Копыстко. Говорит, вот уже несколько дней никого не пускает на детскую площадку.

«Вчера вообще не было, позавчера гуляли – я их прогнала. Говорю, для чего вам сделали каникулы? Это же вынужденная мера, вы бы так долго не гуляли. Один мне: «мама сказала гулять», я ему: «Значит мама твоя неправильно поняла!» Нельзя ни на детской площадке, нигде гулять. Сидите дома. И вчера уже никого не было!» – рассказала Нина Копыстко, живущая в доме № 18 по ул. Кирова.

Никакой самодеятельности. Сейчас всё должно быть четко по инструкции, считают коммунальщики. Они соблюдают указания оперативного штаба, и в ближайшее время проведут и дезинфекцию подвалов от крыс и мышей.

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Оксана Колесникова, Антон Терешкин

Источник: Вести.Севастополь