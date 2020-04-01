Ракетные комплексы «Бал», «Бастион» и «Утёс» уничтожили в Чёрном море корабли условного противника

1 апреля 2020     8
Ракетные комплексы «Бал», «Бастион» и «Утёс» уничтожили в Чёрном море корабли условного противника

Условно уничтожить корабельную ударную группу условного противника – такая задача на учениях была поставлена перед расчетами ракетных комплексов «Бал» и «Бастион», дислоцированных на территории Крыма и кавказском побережье.

Сначала они совершили марши в позиционные районы, затем обнаружили надводные цели, привели комплексы к бою и нанесли ракетные удары по кораблям. Потом военнослужащим нужно было быстро сменить стартовые позиции и пополнить боезапас пусковых установок. За время учений комплексы произвели более 50 электронных пусков.

Еще одной задачей учения было распределение целей по дальности их поражения. Так расчеты ракетного комплекса «Бастион» отслеживали корабельную ударную группировку условного противника на дальних рубежах поражения, а расчеты комплексов «Бал» и «Утёс» работали по ближним целям.

Служба информации «Вести – Севастополь»
Фото с сайта “Примечаний”

Источник: Вести.Севастополь

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