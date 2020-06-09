Разведчики Черноморского флота отработают действия в тылу условного противника

На Черноморском флоте начался лагерный сбор разведчиков разных соединений и частей армейского корпуса. Им предстоит в течение месяца выполнять задания в незнакомой местности с передислокацией на различные полигоны. В сборах участвуют около 200 военнослужащих и более 50 единиц боевой и специальной техники.

Разведчиков ждет огневая, тактическая, специальная, воздушно-десантная подготовка с использованием новых образцов вооружения и беспилотников. Каждому военнослужащему нужно будет выполнить не менее 5 прыжков с парашютом из вертолетов морской авиации. Причем в различных погодных условиях, как днем, так и ночью. Перед подразделениями будет поставлен и ряд специфических задач: отработка различных методов организации разведдозора, засады, проведения разведки боем.

Занятия будут проводиться в условиях, приближенных к боевым, в ходе сбора подразделениям предстоит действовать в отрыве от главных сил, в тылу условного противника, рассчитывая только на собственные умения и навыки, сообщает пресс-служба флота.

Источник: Вести.Севастополь