Разведчики Черноморского флота провели учения по уничтожению баз условного противника

30 марта 2020     15
Разведчики Черноморского флота провели учения по уничтожению баз условного противника

На полигонах Крымского полуострова завершились тактико-специальные учения разведывательных подразделений армейского корпуса Черноморского флота. В них участвовали более 100 военнослужащих и 30 единиц техники, в том числе бронеавтомобили «Рысь», «Тигр» и «Тайфун».

Прибыв в назначенный район, военнослужащие провели разведку возможных маршрутов выдвижения диверсионных групп условного противника и районов их размещения. Далее разведчикам нужно было обнаружить опорные базы «неприятеля» и уничтожить их.

Также стояла задача в составе разведывательных дозоров с применением средств современной цифровой связи и навигации «Грот-М», а также комплексов разведки «Стрелец», вывести из строя коммуникации условного противника.

Еще одним важным элементом учений стала отработка различных способов управления в том числе с использованием радиостанций Р-187П1 «Азарт» и командно-штабных машин подразделения связи.

Служба информации «Вести – Севастополь» Фото с сайта i.obozrevatel.com

Источник: Вести.Севастополь

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