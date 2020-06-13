Развожаев подал документы в Севизбирком

13 июня 2020     15
Развожаев подал документы в Севизбирком

Врио губернатора Севастополя подал документы в избирательную комиссию для регистрации в качестве кандидата на выборы главы города.

«Михаил Развожаев подал документы в Севизбирком. Решение о регистрации пока не принято», – приводит ТАСС слова источника в избирательной комиссии города.

Кроме того, вице-спикер Заксобрания Севастополя и член ЛДПР Илья Журавлев 13 июня уведомил Севизбирком о желании стать кандидатом в губернаторы. Внеочередные выборы главы города Севастополя пройдут 13 сентября 2020 года.

Источник: Вести.Севастополь

Поделиться:

Сейчас читают:

Сестра Ким Чен Ына анонсировала решительные действия против Сеула
Сестра Ким Чен Ына анонсировала решительные действия против Сеула

Первый заместитель заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК) Ким Ё Чжон, являющаяся младшей сестрой лидера КНДР Ким Чен Ына, …


Лавров и Шойгу отправятся в Турцию для консультаций
Лавров и Шойгу отправятся в Турцию для консультаций

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава Минобороны страны Сергей Шойгу 14 июня посетят Турцию. Об этом в субботу, …


Украина с 14 июня откроет границу с Крымом
Украина с 14 июня откроет границу с Крымом

Украина с 15 июня возобновляет работу пунктов пропуска на границе с Крымом. Правила въезда из Крыма изменены.  Три контрольно-пропускных пункта …


В Севастополе вода в море прогрелась до 20 градусов
В Севастополе вода в море прогрелась до 20 градусов

В предстоящие сутки жителей и гостей города ждут дожди и грозы. В воскресенье, 14 июня, в Севастополе ожидаются кратковременные дожди …


Развожаев подал документы в Севизбирком
Развожаев подал документы в Севизбирком

Врио губернатора Севастополя подал документы в избирательную комиссию для регистрации в качестве кандидата на выборы главы города. «Михаил Развожаев подал …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты