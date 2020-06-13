Врио губернатора Севастополя подал документы в избирательную комиссию для регистрации в качестве кандидата на выборы главы города.
«Михаил Развожаев подал документы в Севизбирком. Решение о регистрации пока не принято», – приводит ТАСС слова источника в избирательной комиссии города.
Кроме того, вице-спикер Заксобрания Севастополя и член ЛДПР Илья Журавлев 13 июня уведомил Севизбирком о желании стать кандидатом в губернаторы. Внеочередные выборы главы города Севастополя пройдут 13 сентября 2020 года.
Источник: Вести.Севастополь