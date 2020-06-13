Развожаев подал документы в Севизбирком

Кроме того, вице-спикер Заксобрания Севастополя и член ЛДПР Илья Журавлев 13 июня уведомил Севизбирком о желании стать кандидатом в губернаторы. Внеочередные выборы главы города Севастополя пройдут 13 сентября 2020 года.

«Михаил Развожаев подал документы в Севизбирком. Решение о регистрации пока не принято», – приводит ТАСС слова источника в избирательной комиссии города.

Врио губернатора Севастополя подал документы в избирательную комиссию для регистрации в качестве кандидата на выборы главы города.

Сестра Ким Чен Ына анонсировала решительные действия против Сеула Первый заместитель заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК) Ким Ё Чжон, являющаяся младшей сестрой лидера КНДР Ким Чен Ына, …



Лавров и Шойгу отправятся в Турцию для консультаций Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава Минобороны страны Сергей Шойгу 14 июня посетят Турцию. Об этом в субботу, …



Украина с 14 июня откроет границу с Крымом Украина с 15 июня возобновляет работу пунктов пропуска на границе с Крымом. Правила въезда из Крыма изменены. Три контрольно-пропускных пункта …



В Севастополе вода в море прогрелась до 20 градусов В предстоящие сутки жителей и гостей города ждут дожди и грозы. В воскресенье, 14 июня, в Севастополе ожидаются кратковременные дожди …

