Развожаев предложил ввести льготы для жён курсантов военных училищ

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поддержала инициативу Михаила Развожаева распространить некоторые льготы, которые касаются молодых семей военнослужащих, на курсантов военных училищ.

«Есть федеральный закон №81, который оказывает поддержку военнослужащим, проходящим воинскую службу по призыву. Речь идет о ежемесячном пособии на ребенка до достижения трех лет в размере МРОТ – 12,2 тыс. рублей, беременной супруге военнослужащего оказывается единовременная выплата в размере 28,5 тысяч рублей. Эта мера в настоящее время не распространяется на жен курсантов средних и высших военных заведений. Понятно, что для Севастополя наши курсанты – это гордость нации, у них есть семьи. У меня просьба, пользуясь статусом Совета Федерации, дать поручение рассмотреть возможность распространения этой меры поддержки и на жен курсантов», – пояснил врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев.

Валентина Матвиенко пообещала способствовать внесению соответствующих поправок в закон. По предварительным оценкам, в Севастополе на такие выплаты могут претендовать 120 человек, из них получателей единовременного пособия – 20 человек, ежемесячного – 100 человек. Бюджетные затраты – чуть более 15 миллионов рублей. Рассказал Михаил Развожаев и о мерах поддержки детей и родителей во время противодействия распространению коронавируса. На региональном уровне семьям с детьми выплачено около 240 миллионов рублей. В организации этого процесса большую помощь оказали волонтёры, отметил врио губернатора.

Источник: Вести.Севастополь