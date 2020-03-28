Развожаев проверил работу севастопольского Call-центра по коронавирусу

Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев лично проверил работу консультационного центра по коронавирусу в Севастополе.

Михаил Развожаев лично проверил как отвечают на звонки специалисты севастопольского Call-центра. Об этом стало известно из официальной страницы врио губернатора в Instagram.

Несмотря на то, что ежедневно, здесь принимают более тысячи звонков, глава города говорит – связаться со специалистами можно.

«Дозвониться просто – лично проверял – трубки берут. Но количество операторов будем все равно наращивать», – сообщил Михаил Развожаев.

Консультационный центр развернут на базе Единой дежурной диспетчерской службы Севастополя. Операторы оказывают консультативную помощь, а также взаимодействуют с экстренными оперативными службами. В обязанности центра входит и проверка тех граждан, которые находятся на карантине.

Служба информации «Вести – Севастополь» Фото Instagram Михаила Развожаева

Источник: Вести.Севастополь