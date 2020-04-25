Реконструкция Большой Морской завершена

На исторические места устанавливают архитектурные шары, сделанные из альминского известняка, тестируют фонтаны и светофоры.

Архитектурные шары установлены на площади Лазарева, завершается монтаж у «Центрального городского шахматного клуба» на Большой Морской, 50. Следующая площадка для рабочих – лестницы у кинотеатра «Победа».

Все основные работы уже завершены, рассказал врио губернатора Михаил Развожаев. Осталось доработать детали, убрать технику и строительный мусор. У главы города появились вопросы к качеству асфальта, которое проверят лабораторно в течение недели, также будут изучены жалобы на дорожную разметку.

К ремонту фасадов на Большой Морской приступят позже. Денег в бюджете города на это нет. Возможно, работы профинансирует правительство Москвы.

Источник: Вести.Севастополь