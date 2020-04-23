Реконструкция мемориального комплекса Сапун-гора близится к завершению

Сегодня на Сапун-горе идёт реконструкция. Строители заканчивают укладку плитки на пешеходных дорожках. Следующая очередь – фасадные работы на здании Диорамы и ремонт парапетов смотровой площадки.

<!-- -->

Строители заканчивают укладывать новую плитку на северной части пешеходной зоны парка. Такой же светло-серый гранит использовали для отделки дорожки, которая ведёт к смотровой площадке и на аллее “славы русского оружия”. Эта открытая галерея морской и сухопутной артиллерии, экспонаты расставили от меньшего калибра к большему. Главный мемориал, стелу у вечного огня, очистили от многолетней пыли, которая забила поры гранита.

«Камень стал весь гладкий и чёткий. Ну это очень сложно. Каждый элемент, когда его заделаешь, засыхает… чтобы отполировать, на каждый шов надо минимум полдня», – рассказал руководитель строительных работ и реконструкции Борис Тарнавский.

Высотные работы провели и на Памятнике воинам 51-й армии. Знамени на вершине стелы вернули блеск – стилизованный флюгер покрыли специальной порошковой краской, особо прочной и не тускнеющей. От мемориала проложили несколько дополнительных пешеходных дорожек. Такими тротуарами связали все аллеи парка, чтобы гости не топтали газоны.

Работы по реконструкции мемориального комплекса на Сапун-горе уже близятся к завершению, но строителям предстоит сделать ещё несколько важных вещей: смонтировать на входе сувенирные и кассовые павильоны, а также установить фонари. Проектом предусмотрено не только техническое освещение основных аллей, но и архитектурно-художественная подсветка, чтобы подчеркнуть каждый элемент экспозиции

Ростислав Колмагоров, Виталий Козловский

Источник: Вести.Севастополь