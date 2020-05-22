Режим повышенной готовности в Севастополе действует до 31 мая

Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев сообщил о том, что возможно действие режима повышенной готовности будет продлено в прямом эфире на телеканале СТВ.

В Севастополе действуют дополнительные ограничительные меры по предотвращению распространения коронавируса. Будет сохранен особый порядок въезда в город, вводится экспресс-тестирование приезжающих граждан на блокпостах, а также продолжает действовать масочный режим.

«Особые меры сохраняются. Мы обязаны их соблюдать чтобы не пришлось возвращаться к режиму самоизоляции в случае ухудшения эпидемиологической ситуации», – сказал глава города.

Источник: Вести.Севастополь