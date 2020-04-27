Режим повышенной готовности в Севастополе продлен до конца мая

Сегодня на заседании городского оперативного штаба по противодействию коронавирусу врио губернатора Севастополя сообщил, что режим повышенной готовности продлевается до 30 мая.

А вот до какого числа будет продлен режим самоизоляции, горожанам сообщат завтра после обращения Владимира Путина к жителям страны.

И в стране, и в Севастополе режим самоизоляции действует пока до 30 апреля. Но санитарные врачи говорят о том, что его необходимо продлить: пик заболеваемости в России еще не пройден.

Источник: Вести.Севастополь