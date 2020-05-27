Режим повышенной готовности в Севастополе продлят до июля

27 мая 2020     14
Режим повышенной готовности в Севастополе продлят до июля

В Севастополе режим повышенной готовности сохраняется, мероприятия по профилактике распространения коронавирусной инфекции продолжат. 

Врио губернатора города рассказал об этом в прямом эфире телеканала «СТВ».

Ситуация в Севастополе пока что под контролем, но в настоящее время снимать режим пока что рано, пояснил глава города. Все мероприятия санитарной безопасности необходимо продолжать, масочный режим и контроль въезда граждан отменять не будут.

«Июнь – точно режим продлится, ближе к концу месяца станет понятно, когда ситуация улучшится», – сообщил Михаил Развожаев.

Источник: Вести.Севастополь

Поделиться:

Сейчас читают:

Собянин указал на «экспериментальный режим» разрешения на прогулки в Москве
Собянин указал на «экспериментальный режим» разрешения на прогулки в Москве

Разрешение на прогулки в Москве вводится в «тестовом режиме» на 14 дней. Об этом в среду, 27 мая, сообщил мэр …


Турецкий военный погиб из-за взрыва в Идлибе
Турецкий военный погиб из-за взрыва в Идлибе

Турецкий военнослужащий погиб в результате взрыва в сирийской провинции Идлиб. Об этом в среду, 27 мая, сообщает A Haber со …


Режим повышенной готовности в Севастополе продлят до июля
Режим повышенной готовности в Севастополе продлят до июля

В Севастополе режим повышенной готовности сохраняется, мероприятия по профилактике распространения коронавирусной инфекции продолжат.  Врио губернатора города рассказал об этом в …


Утверждены рекомендации по кодированию причин смерти людей с COVID-19
Утверждены рекомендации по кодированию причин смерти людей с COVID-19

20:10 Минздрав России утвердил методические рекомендации по кодированию и выбору основного состояния в статистике заболеваемости и первоначальной причины в статистике …


СБР утвердил тренерский штаб сборной России по биатлону
СБР утвердил тренерский штаб сборной России по биатлону

20:15 В Союзе биатлонистов России (СБР) утвердили новый тренерский состав национальной сборной страны. © Алексей Филиппов РИА Новости На должность …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты