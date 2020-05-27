Режим повышенной готовности в Севастополе продлят до июля

В Севастополе режим повышенной готовности сохраняется, мероприятия по профилактике распространения коронавирусной инфекции продолжат.

Врио губернатора города рассказал об этом в прямом эфире телеканала «СТВ».

Ситуация в Севастополе пока что под контролем, но в настоящее время снимать режим пока что рано, пояснил глава города. Все мероприятия санитарной безопасности необходимо продолжать, масочный режим и контроль въезда граждан отменять не будут.

«Июнь – точно режим продлится, ближе к концу месяца станет понятно, когда ситуация улучшится», – сообщил Михаил Развожаев.

Источник: Вести.Севастополь