Режим повышенной готовности в Севастополе продлят на неделю

Режим повышенной готовности, действующий сейчас в Севастополе до 19 апреля, планируется продлить ещё на неделю – до 26 апреля.

О таких перспективах рассказал журналистам врио губернатора Михаил Развожаев. На принятие подобных мер руководство города подтолкнуло выявление новых случаев заболевания коронавирусом.

На 16 апреля зарегистрировано четыре случая. Ожидается, что положительные результаты будут ещё у двоих мужчин. Также устанавливается круг контактов последнего больного, перемещавшегося по городу и побывавшего в Свято-Георгиевском монастыре на Фиоленте. Монастырь закрыт, братья находятся на территории под медицинским наблюдением.

Источник: Вести.Севастополь